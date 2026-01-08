Prome Weganan pa aña 2026 lo ta e Weganan Suramericano di Hubentud Jonathan Wever lo ta hefe di mision pa JSJ-Panama2026

Apesar di e dianan di fiesta y e eventonan di Carnaval cu a cuminsa, nos atletanan di #TEAMARU a sigui den pleno preparacion y entrenamento duro pa un aña hopi pa cu Weganan. Aña 2026 ta uno cu ta conta cu 4 Weganan riba programa pa Comite Olimpico Arubano (COA), cuminsando cu e “Juegos Sudamericanos de la Juventud” (JSJ) Panama2026. E Weganan aki lo tuma luga na Ciudad di Panama – Panama den luna di april binidero.

Manera tur otro delegacion di #TEAMARU cu ta participa na e Weganan, ta apunta un “Chef de Mission” (CDM) cu ta encarga pa lidera e delegacion. E tarea di un Hefe di Mision sigur ta uno cu ta carga hopi responsabilidad, como ta encarga cu tur e preparacion previo, y logisita durante y e procesonan administrativo na final di e evento. Den e caso di Panam2026, a apunta Jonathan Wever como Hefe di Mision. Banda di fungi como Director di Operacion pa COA, e tin experencia como CDM liderando e delegacion cu a participa na Weganan Panamericano Santiago2023.

Cu apenas 4 luna prome cu inicio di e Weganan Panam2026, a cuminsa cu tur preparacion pa asina por yega na participa na e prome gran evento di 2026. #TEAMARU