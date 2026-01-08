Boso no ta so” Overijssel ta manda sosten na SER Kòrsou: [🇨🇼🇳🇱🇺🇸🇪🇸]

Willemstad / Zwolle, 8 di yanüari 2026 — E Konseho Ekonómiko i Sosial (SER) di Overijssel (Hulanda) a manda

su sosten na SER di Kòrsou den un karta fechá 6 di yanüari 2026. Den e karta akí, SER Overijssel ta hasi

referensia na e insertidumbre kresiente den region, relashoná ku akontesimientonan na i rondó di Venezuela.

Den e mesun mensahe, e konseho di Hulanda ta pone énfasis riba solidaridat ku su counterpart karibeño i ta

resumí tur den un frase: “Boso no ta so”.

E karta, firmá pa Frank Oostdam, presidente di SER Overijssel, i Ingrid Oonk, sekretario-direktor, ta indiká ku

periodonan di instabilidat por pone mas preshon riba institushonnan enkargá ku duna konseho i ku ta sirbi komo

brug entre partnernan sosial. SER Overijssel ta deseá su koleganan na Kòrsou “forsa, sabiduria i sosten mútuo”, i

ta ekspresá speransa ku trankilidat lo bolbe pronto pa asina por sigui ku e trabou pa promové prosperidat i un

repartishon mas ekilibrá di bienestar na e isla.

SER di Kòrsou a respondé dia 7 di yanüari último ku un karta di agradesimentu. Den su kontesta, e konseho ta

ekspresá “su apresio pe atenshon i e sosten risibí”, i ta suprayá ku, presisamente ora tin insertidumbre

internashonal i regional, ta esensial pa mantené un aserkamentu trankil, basá riba echonnan i ekilibrio, pa

sostené trankilidat sosial i konfiansa di públiko den institushonnan. Den kuadro di su mandato legal, SER Kòrsou

ta reafirmá su kompromiso ku diálogo sosial konstruktivo i ku rekomendashonnan ophetivo, ku ta dirigí riba

stabilidat, koheshon sosial i resiliensia ekonómiko.

E dos entidatnan ta indiká ku nan ke keda den kontakto estrecho ku otro i profundisá interkambio di eksperensia

riba areanan di interes komun, i riba e forma kon órganonan konsultivo por sigui kumpli ku efikasia ku nan ròl di

sigui konektá interesnan divergente, segun sirkumstansia ta pèrmití.



Steunbrief uit Overijssel aan SER Curaçao:

Willemstad/Zwolle, 8 januari 2025 — De Sociaal-Economische Raad (SER) Overijssel heeft de SER van Curaçao

deze week steun betuigd na een onrustige start van het jaar in de regio. In een brief spreekt de Overijsselse raad

zijn betrokkenheid uit en verwijst hij naar recente ontwikkelingen in en rond Venezuela, die volgens de afzenders

spanning en onzekerheid in het Caribisch gebied aanwakkeren.

De brief, ondertekend door voorzitter Frank Oostdam en secretaris-directeur Ingrid Oonk, benadrukt dat er in

tijden van onduidelijkheid extra druk komt te liggen op organisaties met een adviserende en verbindende rol. De

raad wenst de Curaçaose collega’s “kracht, wijsheid en onderlinge steun” toe en spreekt de hoop uit dat de rust

snel terugkeert, zodat het werk aan welvaart en een evenwichtige verdeling op het eiland kan doorgaan.

De SER Curaçao reageerde een dag later met een dankbrief. De raad zegt “de aandacht en steun zeer te

waarderen” en benadrukt dat juist bij internationale en regionale onzekerheid een beheerste, feitelijke en

evenwichtige benadering nodig is om maatschappelijke rust en vertrouwen in instituties te ondersteunen. Binnen

zijn wettelijke taak wil de SER Curaçao blijven inzetten op constructieve sociale dialoog en onafhankelijke

advisering, gericht op stabiliteit, sociale cohesie en economische weerbaarheid.

Beide raden willen het contact bestendigen en zien ruimte voor verdere kennisuitwisseling over robuuste

beleidsadvisering en de manier waarop adviesorganen in veranderende omstandigheden hun verbindende rol

effectief kunnen blijven vervullen.

“You are not alone”

Letter from Overijssel offers support to SER Curaçao:

Willemstad/Zwolle, January 8, 2026 — The Social and Economic Council (SER) of Overijssel, Holland, has

extended a message of support to the Social and Economic Council of Curaçao in a letter dated January. 6, 2026,

citing heightened regional uncertainty linked to recent developments in and around Venezuela. In the letter,

Overijssel’s council stressed solidarity with its Caribbean counterpart and underscored a simple message: “You

are not alone.”

The letter, signed by Frank Oostdam, chair of SER Overijssel, and Ingrid Oonk, its secretary-director, notes that

periods of instability can place added demands on institutions tasked with advising and connecting social

partners. It wishes SER Curaçao “strength, wisdom and mutual support,” and expresses hope that calm returns

swiftly so the work of promoting prosperity and a balanced distribution of well-being on the island can continue.

SER Curaçao replied on January 7, 2026. The council said it “greatly appreciated the attention and support”, and

emphasized that, particularly amid international and regional uncertainty, a measured, factual and balanced

approach is essential to support social calm and public trust in institutions. Acting within its statutory mandate,

SER Curaçao reaffirmed its commitment to constructive social dialogue and independent advice focused on

stability, social cohesion and economic resilience.

Both councils said they intend to maintain their ties and deepen exchanges on robust policy advice and on how

advisory bodies can continue to fulfill their connecting role effectively as circumstances evolve.

Overijssel traslada su apoyo al SER de Curazao:

Willemstad / Zwolle, 8 de enero de 2026 — El Consejo Económico y Social (SER) de Overijssel (países bajos) ha

trasladado su apoyo al SER de Curazao en una carta fechada el 6 de enero de 2026, en la que alude a un

aumento de la incertidumbre regional asociado a acontecimientos recientes en y en torno a Venezuela. En ese

mensaje, el organismo neerlandés subraya su solidaridad con su homólogo caribeño y resume su posición en

una frase: “No están solos”.

La carta, firmada por Frank Oostdam, presidente del SER de Overijssel, e Ingrid Oonk, secretaria-directora,

señala que los periodos de inestabilidad incrementan la presión sobre instituciones llamadas a asesorar y a

tender puentes entre los interlocutores sociales. El consejo desea a sus colegas de Curazao “fuerza, sabiduría y

apoyo mutuo”, y expresa su esperanza de que la calma regrese pronto para que el trabajo orientado a la

prosperidad y a una distribución equilibrada del bienestar en la isla pueda continuar.

El SER de Curazao respondió el 7 de enero de 2026 con una carta de agradecimiento. En su respuesta, el

consejo afirma “valorar en gran medida la atención y el respaldo recibidos”, y destaca que, precisamente en

contextos de incertidumbre internacional y regional, resulta esencial mantener un enfoque sereno, basado en

hechos y equilibrado para sostener la tranquilidad social y la confianza pública en las instituciones. En el marco

de su mandato legal, el SER de Curazao reafirma su compromiso con el diálogo social constructivo y con un

asesoramiento independiente orientado a la estabilidad, la cohesión social y la resiliencia económica.

Ambos consejos señalan su intención de mantener el contacto y de profundizar el intercambio de experiencias

sobre asesoramiento de políticas públicas sólido y sobre cómo los órganos consultivos pueden seguir ejerciendo

con eficacia su función de conexión a medida que evolucionan las circunstancias.