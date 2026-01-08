Aerolíneas Argentinas ta lansa servicio directo nobo entre Argentina y Aruba

Despues di hopi aña di ta identifica como un di e mercadonan prioritario pa servicio directo, sosteni pa e demanda constante creciente, Aruba a marca un momento historico riba 1 di januari 2026. Aruba a dal un stap grandi pa dilanti den su strategia di conectividad aereo Latino Americano cu e lansamento di e servicio directo nobo di Aerolíneas Argentinas entre Argentina y Aruba.
E vuelo inaugural a sali for di Aeropuerto Internacional Ezeiza (EZE) cu tur 170 asiento completamente ocupa, reflehando e demanda fuerte di mercado y un contesta sumamente positivo di parti di e biaheronan Argentino.
Pa celebra formalmente e momento, tabatin un ceremonia inaugural cu a tuma luga riba dia 8 di januari, na Aeropuerto di Aruba, treciendo hunto e stakeholdernan clave di gobierno, aviacion y turismo. E evento a conta cu remarkenan oficial di Minister di Turismo, Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia, como tambe discurso di Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive na Aruba Airport Authority. E celebracion a conclui cu un ceremonia tradicional di cortamento di cinta y cortamento di bolo, oficialmente yamando bonbini na Aerolíneas Argentinas na Aruba.
Originalmente anuncia como un ruta cu lo opera pa dos luna, e rendimento fuerte trempan di e ruta a pone cu Aerolíneas Argentinas a extende e servicio te cu fin di september 2026, manteniendo vuelonan regular for di Buenos Aires y Córdoba. Esaki ta representa un lansamento sumamente unico, cu e compania di aviacion ta introduci e servicio nobo simultaneamente for di tres aeropuerto.
E compania di aviacion ta opera e ruta cinco biaha pa siman uzando un Boeing 737 MAX 8 (170 asiento), ofreciendo mas cu 7.000 asiento den 43 vuelo durante e temporada inicial. E servicio ta representa un paso strategico pa fortalece presencia di Aruba den Latino America y diversifica su red di ruta mas leu cu Norte America.
Structura di ruta (januari – februari 2026)
- Buenos Aires (EZE) – tres vuelo sin stop semanal pa Aruba, regresando via Córdoba (COR)
- Buenos Aires (AEP) via Córdoba (COR) – un buelo seminal
- Buenos Aires (AEP) via Mendoza (MDZ) – un buelo semanal
E orario di vuelo ta diseña pa coincidi cu e periodo di vakantie di zomer di Argentina, permitiendo e biaheronan cuminsa disfruta for di e momento cu nan yega. For di Ezeiza, vuelonan di anochi ta sali 23:55, yegando Aruba pa 07:00, cu vuelonan di regreso saliendo di Aruba pa 08:30 y yegando Buenos Aires pa 18:45, sigui pa un estadia cortico na Córdoba.
Argentina ta sigui surgi como un mercado clave di crecemento pa Aruba. A base di datonan di origen-y-destinacion di januari pa september 2025, Argentina ta clasifica como e di dos mercado Latino Americano mas grandi di Aruba, cu ta conta pa 13.8% di e trafico regional total. Buenos Aires (EZE) ta lidera cu un parti di mercado di 6.5%, sigui pa Aeroparque (AEP) na 3.8% y Córdoba (COR) na 1.7%, enfatisando e balor strategico di e diseño di e ruta multi-city di Aerolíneas Argentinas.
Di acuerdo cu e actualisacion mensual di luna di november 2025 di Aruba Tourism Authority, e yegada di bishitante for di Argentina a aumenta cu 154.9% year-to-date (YTD) di november 2025 compara cu e mesun periodo na 2024. Argentina awo ta representa 4.7% di tur bishitante di Aruba, subiendo for di 1.9% YTD november 2024 y ta conta pa 30.3% di tur yegada Sur Americano, casi redoblando su participacion aña tras di aña.
Ademas e biaheronan Argentino ta entre e huespednan di balor di mas halto na Aruba. E duracion promedio di estadia a aumenta cu 147% aña tras di aña, yegando 8.4 anochi YTD november 2025, haciendo Argentina e di dos mercado Sur Americano mas halto pa duracion di estadia.
“Conecta cu Argentina ta alinia cu nos strategia pa fortalece e lasonan dentro di e region di Latino America, habriendo oportunidadnan nobo pa crecemento, asociacionnan y desaroyo di mercado a largo plaso”, asina Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive na Aruba Airport a expresa. Arends a continua bisando cu: “E exito inmediato di e ruta aki y su extension mas leu di e temporada inicial ta confirma e importancia di Argentina como un mercado strategico pa Aruba.”
“E popularidad di Aruba ta crece na Argentina, danki na nos esfuersonan efectivo di promocion y posicionamiento. E trabou strategico aki a lanta un curiosidad y demanda inmenso pa experencia e bunitesa di Aruba y nos cultura di ‘Masha danki’. Nos ta entusiasma pa anuncia cu nos soño a bira un realidad cu e lansamento di e vuelonan directo entre Argentina y Aruba”, asina Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority a bisa. Croes a continua bisando cu: “Mirando pa 2026 nos lo sigui promove e ruta nobo aki strategicamente den varios region di Argentina como parti di nos strategia di diversificacion, cu e meta pa fortalece e posicion di ‘One Happy Island’ mas ainda.”
“E conexion directo aki cu Argentina ta fortifica e posicion di Aruba den Latino America y ta representa un paso significativo den direccion di un futuro turistico mas diversifica y resiliente”, asina Wendrick Cicilia, Minister di Turismo, Transporte y Labor a enfatisa.
Schedule di vuelo
Buenos Aires (EZE) – Aruba (AUA)
|Route
|Days of Operation
|Departure
|Arrival
|EZE à AUA
|Mon – Sat – Sun
|EZE: 23:55
|AUA: 07:00
|AUA à COR
|Mon – Tue – Sun
|AUA: 8:30
|COR: 16:55
|COR à EZE
|Mon – Tue – Sun
|COR: 17:25
|EZE: 18:45
Buenos Aires (AEP) – Cordoba (COR) – Aruba (AUA)
|Route
|Days of Operation
|Departure
|Arrival
|AEP à COR
|Thu
|AEP: 11:45
|COR: 13:15
|COR à AUA
|Thu
|COR: 14:30
|AUA: 20:40
|AUA v COR
|Thu
|AUA: 22:15
|COR: 06:40
|COR à AEP
|Thu
|COR: 08:10
|AEP: 01:20
Buenos Aires (AEP) – Mendoza (MDZ) – Aruba (AUA)
|Route
|Days of Operation
|Departure
|Arrival
|AEP à MDZ
|Fri
|AEP: 09:45
|MDZ: 11:45
|MDZ à AUA
|Fri
|MDZ: 13:00
|AUA: 19:35
|AUA à MDZ
|Fri
|AUA: 22:30
|MDZ: 07:20
|MDZ à AEP
|Fri
|MDZ: 08:50
|AEP: 10:30
Ticket y reservacion
Ticket ta disponibel riba aerolineas.com.ar y agencianan di biahe autorisa.
Tocante Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas ta e compania di aviacion insignia di Argentina y un di e companianan di aviacion lider di Latino America cu ta ofrece un red amplio di vuelonan domestico y internacional. Cu un flota moderno cu ta inclui e Boeing 737 MAX 8, e compania di aviacion ta conecta e pasaheronan na ciudadnan grandi den Sur America, Noord Amerika y Europa, brindando experiencianan di biahe cu ta sigur, confiabel y beneficioso. Conoci pa su compromiso cu servicio di calidad, Aerolíneas Argentinas ta hunga un rol clave den promove turismo y conexion empresarial, na mes momento ta impulsa e vinculonan economico y cultural di Argentina cu exterior.
Aerolíneas Argentinas Launches New Direct Service Between Argentina and Aruba
After many years of being identified as one of the priority markets for direct service, supported by steadily growing demand, Aruba marked a historic moment on January 1, 2026. Aruba has taken a major step forward in its Latin American air connectivity strategy with the launch of Aerolíneas Argentinas’ new direct service between Argentina and Aruba.
The Inaugural flight departed from Ezeiza International Airport (EZE) with all 170 seats fully occupied, reflecting strong market demand and a highly positive response from Argentine travelers.
To formally celebrate the launch, an inaugural ceremony was held on January 8, 2026, at Aruba’s Airport, bringing together key government, aviation, and tourism stakeholders. The event featured official remarks by Aruba’s Minister of Tourism, Transport & Labor, mr. Wendrick Cicilia, as well as speeches from Ronella Croes, CEO of the Aruba Tourism Authority (A.T.A.), and Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive at the Aruba Airport Authority. The celebration concluded with a traditional ribbon-cutting and cake-cutting ceremony, officially welcoming Aerolíneas Argentinas to the island.
Originally announced as a two-month seasonal operation, the route’s strong early performance prompted Aerolíneas Argentinas to extend the service through the end of September 2026, maintaining regular flights from Buenos Aires and Córdoba. This represents a highly unique launch, with the airline introducing the new service simultaneously from three gateways.
The airline is operating the route five times per week using a Boeing 737 MAX 8 (170 seats), offering more than 7,000 seats across 43 flights during the initial season. The service represents a strategic step in strengthening Aruba’s presence in Latin America and diversifying its route network beyond North America.
Route Structure (January–February 2026)
- Buenos Aires (EZE) – three weekly nonstop flights to Aruba, returning via Córdoba (COR)
- Buenos Aires (AEP) via Cordoba (COR) – one weekly flight
- Buenos Aires (AEP) via Mendoza (MDZ) – one weekly flight
The flight schedule is designed to align with Argentina’s summer vacation period, allowing travelers to begin their island getaway immediately upon arrival. From Ezeiza, overnight flights depart at 23:55, arriving in Aruba at 07:00, with return flights departing Aruba at 08:30 and arriving in Buenos Aires at 18:45, following a short layover in Cordoba.
Argentina continues to emerge as a key growth market for Aruba. Based on origin-and-destination data from January to September 2025, Argentina ranks as Aruba’s second-largest Latin American market, accounting for 13.8% of total regional traffic. Buenos Aires (EZE) leads with a 6.5% market share, followed by Aeroparque (AEP) at 3.8% and Córdoba (COR) at 1.7%, underscoring the strategic value of Aerolíneas Argentinas’ multi-city route design.
According to the Aruba Tourism Authority’s November 2025 Monthly Update, visitor arrivals from Argentina increased by 154.9% year-to-date (YTD) November 2025 compared to the same period in 2024. Argentina now represents 4.7% of all visitors to Aruba, up from 1.9% YTD November 2024, and accounts for 30.3% of all South American arrivals, nearly doubling its share year over year.
Argentine travelers are also among Aruba’s highest-value guests. The average length of stay increased by 147% year over year, reaching 8.4 nights YTD November 2025, making Argentina the second-highest South American market by length of stay.
“Connecting to Argentina aligns with our strategy to strengthen ties within the Latin American region, opening new opportunities for growth, partnerships, and long-term market development,” said Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive at Aruba Airport. “The immediate success of this route and its extension beyond the initial season confirm Argentina’s importance as a strategic market for Aruba.”
“Aruba’s popularity is soaring in Argentina, thanks to our effective promotion and positioning efforts. This strategic work has sparked immense curiosity and demand to experience the beauty of Aruba and our culture of “Masha danki”. We are thrilled to announce that our dream has become a reality with the launch of direct flights between Argentina and Aruba,” said Ronella Croes, CEO of the Aruba Tourism Authority. She further added, “Looking ahead to 2026, we will continue to strategically promote this new route across various regions of Argentina as part of our diversification strategy, aiming to strengthen the position of our One happy island even more.”
“This direct connection to Argentina strengthens Aruba’s position in Latin America and represents a significant step toward a more diversified and resilient tourism future,” said Wendrick Cicilia, Minister of Tourism, Transport and Labor.
Flight Schedule
Buenos Aires (EZE) – Aruba (AUA)
|Route
|Days of Operation
|Departure
|Arrival
|EZE à AUA
|Mon – Sat – Sun
|EZE: 23:55
|AUA: 07:00
|AUA à COR
|Mon – Tue – Sun
|AUA: 8:30
|COR: 16:55
|COR à EZE
|Mon – Tue – Sun
|COR: 17:25
|EZE: 18:45
Buenos Aires (AEP) – Cordoba (COR) – Aruba (AUA)
|Route
|Days of Operation
|Departure
|Arrival
|AEP à COR
|Thu
|AEP: 11:45
|COR: 13:15
|COR à AUA
|Thu
|COR: 14:30
|AUA: 20:40
|AUA à COR
|Thu
|AUA: 22:15
|COR: 06:40
|COR à AEP
|Thu
|COR: 08:10
|AEP: 01:20
Buenos Aires (AEP) – Mendoza (MDZ) – Aruba (AUA)
|Route
|Days of Operation
|Departure
|Arrival
|AEP à MDZ
|Fri
|AEP: 09:45
|MDZ: 11:45
|MDZ à AUA
|Fri
|MDZ: 13:00
|AUA: 19:35
|AUA à MDZ
|Fri
|AUA: 22:30
|MDZ: 07:20
|MDZ à AEP
|Fri
|MDZ: 08:50
|AEP: 10:30
Tickets and Reservations
Tickets are available through aerolineas.com.ar and authorized travel agencies.
About Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas is Argentina’s flagship carrier and one of Latin America’s leading airlines, offering a comprehensive network of domestic and international flights. With a modern fleet that includes the Boeing 737 MAX 8, the airline connects passengers to major cities across South America, North America, and Europe, providing safe, reliable, and convenient travel experiences. Known for its commitment to quality service, Aerolíneas Argentinas plays a key role in promoting tourism and business connectivity while supporting Argentina’s economic and cultural ties abroad.
Aerolíneas Argentinas lanza nuevo servicio directo entre Argentina y Aruba
Después de muchos años de ser identificado como uno de los mercados prioritarios para el servicio directo, respaldado por una demanda en constante crecimiento, Aruba marcó un momento histórico el 1 de enero de 2026. Aruba ha dado un gran paso adelante en su estrategia de conectividad aérea en Latinoamérica con el lanzamiento del nuevo servicio directo de Aerolíneas Argentinas entre Argentina y Aruba.
El vuelo inaugural partió del Aeropuerto Internacional de Ezeiza (EZE) con los 170 asientos completamente ocupadas, lo que refleja la fuerte demanda del mercado y la respuesta muy positiva de los viajeros argentinos.
Para celebrar oficialmente el lanzamiento, el 8 de enero de 2026 se celebró una ceremonia inaugural en el Aeropuerto de Aruba, que reunió a las principales partes interesadas del Gobierno, la aviación y el turismo. El evento contó con las declaraciones oficiales del Ministro de Turismo, Transporte y Trabajo de Aruba, Wendrick Cicilia, así como con los discursos de Ronella Croes, Directora general de la Autoridad de Turismo de Aruba (A.T.A.), y Jo-Anne Arends, Ejecutiva de desarrollo empresarial de aviación de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba. La celebración concluyó con la tradicional ceremonia de corte de cinta y de la torta, dando la bienvenida oficial a Aerolíneas Argentinas a la isla.
Anunciada inicialmente como una operación estacional de dos meses, el buen rendimiento inicial de la ruta llevó a Aerolíneas Argentinas a extender el servicio hasta finales de septiembre de 2026, manteniendo vuelos regulares desde Buenos Aires y Córdoba. Se trata de un lanzamiento muy singular, ya que la aerolínea introduce el nuevo servicio simultáneamente desde tres aeropuertos.
La aerolínea opera la ruta cinco veces por semana con un Boeing 737 MAX 8 (170 asientos), ofreciendo más de 7000 asientos en 43 vuelos durante la temporada inicial. El servicio representa un paso estratégico para reforzar la presencia de Aruba en Latinoamérica y diversificar su red de rutas más allá de Norteamérica.
Estructura de la ruta (enero-febrero de 2026)
- Buenos Aires (EZE) – tres vuelos semanales sin escalas a Aruba, regresando vía Córdoba (COR)
- Buenos Aires (AEP) via Cordoba (COR) – un vuelo semanal
- Buenos Aires (AEP) via Mendoza (MDZ) – un vuelo seminal
El horario de vuelos está diseñado para coincidir con el período vacacional de verano en Argentina, lo que permite a los viajeros comenzar su escapada a la isla inmediatamente después de su llegada. Desde Ezeiza, los vuelos nocturnos salen a las 11:55 pm y llegan a Aruba a las 07:00 am. Los vuelos de regreso salen de Aruba a las 08:30 y llegan a Buenos Aires a las 6:45 pm, tras una breve escala en Córdoba.
Argentina continúa surgiendo como un mercado clave en crecimiento para Aruba. Según datos de origen y destino de enero a septiembre de 2025, Argentina se ubica como el segundo mercado latinoamericano más grande de Aruba, representando el 13,8% del tráfico regional total. Buenos Aires (EZE) lidera con una participación de mercado del 6,5%, seguida de Aeroparque (AEP) con el 3,8% y Córdoba (COR) con el 1,7%, lo que subraya el valor estratégico del diseño de rutas multiciudad de Aerolíneas Argentinas.
Según la actualización mensual de noviembre de 2025 de la Autoridad de Turismo de Aruba, las llegadas de visitantes procedentes de Argentina aumentaron un 154,9 % en lo que va de año (YTD) hasta noviembre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024. Argentina representa ahora el 4,7 % de todos los visitantes de Aruba, frente al 1,9 % en noviembre de 2024, y supone el 30,3 % de todas las llegadas de Sudamérica, casi duplicando su cuota interanual.
Los viajeros argentinos también se encuentran entre los huéspedes más valiosos de Aruba. La duración promedio de la estadía aumentó un 147% interanual, alcanzando las 8,4 noches hasta noviembre de 2025, lo que convierte a Argentina en el segundo mercado sudamericano con mayor duración de estadía.
“Conectar con Argentina se alinea con nuestra estrategia de fortalecer los lazos dentro de la región latinoamericana, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento, alianzas y desarrollo de mercado a largo plazo”, afirmó Jo-Anne Arends, Ejecutiva de Desarrollo de Negocios de Aviación del Aeropuerto de Aruba. “El éxito inmediato de esta ruta y su extensión más allá de la temporada inicial confirman la importancia de Argentina como mercado estratégico para Aruba”.
“La popularidad de Aruba está en auge en Argentina gracias a nuestros eficaces esfuerzos de promoción y posicionamiento. Este trabajo estratégico ha despertado una inmensa curiosidad y demanda por experimentar la belleza de Aruba y nuestra cultura de “Masha Danki”. Nos complace anunciar que nuestro sueño se ha hecho realidad con el lanzamiento de vuelos directos entre Argentina y Aruba” indicó Ronella Croes, Directora Ejecutiva de la Autoridad de Turismo de Aruba. Añadió: “De cara al 2026, seguiremos impulsando estratégicamente esta nueva ruta en diversas regiones de Argentina como parte de nuestra estrategia de diversificación, con el objetivo de fortalecer aún más la posición de nuestra Isla Feliz”.
“Esta conexión directa con Argentina fortalece la posición de Aruba en América Latina y representa un paso significativo hacia un futuro turístico más diversificado y resiliente”, afirmó Wendrick Cicilia, Ministro de Turismo, Transporte y Trabajo.
Horario de vuelo
Buenos Aires (EZE) – Aruba (AUA)
|Ruta
|Días de Operación
|Salida
|Llegada
|EZE à AUA
|Lun – Sab – Dom
|EZE: 23:55
|AUA: 07:00
|AUA à COR
|Lun – Mar – Dom
|AUA: 8:30
|COR: 16:55
|COR à EZE
|Lun – Mar – Dom
|COR: 17:25
|EZE: 18:45
Buenos Aires (AEP) – Cordoba (COR) – Aruba (AUA)
|Ruta
|Días de Operación
|Salida
|Llegada
|AEP à COR
|Jue
|AEP: 11:45
|COR: 13:15
|COR à AUA
|Jue
|COR: 14:30
|AUA: 20:40
|AUA à COR
|Jue
|AUA: 22:15
|COR: 06:40
|COR à AEP
|Jue
|COR: 08:10
|AEP: 01:20
Buenos Aires (AEP) – Mendoza (MDZ) – Aruba (AUA)
|Ruta
|Días de Operación
|Salida
|Llegada
|AEP à MDZ
|Vie
|AEP: 09:45
|MDZ: 11:45
|MDZ à AUA
|Vie
|MDZ: 13:00
|AUA: 19:35
|AUA à MDZ
|Vie
|AUA: 22:30
|MDZ: 07:20
|MDZ à AEP
|Vie
|MDZ: 08:50
|AEP: 10:30
Tickets y Reservaciones
Los tickets están disponibles a través de aerolineas.com.ar y agencias de viajes autorizadas.
Acerca de Aerolíneas Argentinas
Aerolíneas Argentinas es la aerolínea de bandera de Argentina y una de las principales de Latinoamérica, ofreciendo una red integral de vuelos nacionales e internacionales. Con una moderna flota que incluye el Boeing 737 MAX 8, la aerolínea conecta a sus pasajeros con las principales ciudades de Sudamérica, Norteamérica y Europa, brindando experiencias de viaje seguras, confiables y convenientes. Conocida por su compromiso con la calidad del servicio, Aerolíneas Argentinas desempeña un papel clave en la promoción del turismo y la conectividad empresarial, a la vez que impulsa los vínculos económicos y culturales de Argentina con el exterior.