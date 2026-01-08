Sospechoso di accidente mortal di trafico ta sigui deteni

Awe e sospechoso di 24 aña di edad a wordo presenta dilanti fiscal di Husticia y siguientemente dilanti huez-comisario. E ta wordo sospecha di a causa un accidente mortal di trafico den anochi di 4 pa 5 di januari ultimo na Oranjestad, unda dos persona a perde nan bida. Fiscal di Husticia a pidi pa bewaring di e sospechoso. Huez-comisario a alarga e detencion di e sospechoso y a duna ordo pa bewaring pa un duracion di 14 dia.

E investigacion di e accidente ta continua.

Bewaring bevolen voor verdachte dodelijk verkeersongeval

Vandaag is de 24-jarige verdachte voorgeleid aan de officier van justitie en vervolgens aan de rechter-commissaris. Zij wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval in de nacht van 4 op 5 januari jongstleden in Oranjestad, waarbij twee personen om het leven zijn gekomen. De officier van justitie heeft de bewaring van de verdachte gevorderd. De rechter-commissaris heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte verlengd en bewaring bevolen voor de duur van veertien dagen.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is nog gaande.