[VIDEO] Mucha menor a accidenta riba pista di Karting na Bushiri

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente riba e pista di Karting na Bushiri, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un mucha menor lo a haya un contratempo y a baha for di e pista y a sali for di e Go-kart y su mesun ruman a bay baha for di e pista y a dal e na su pia y fractura esaki. E hoben menor di edad asina mes a viola e regla di cu si algo pasa e no baha for di e Go-kart y su ruman a dal e. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha y a transporte cu urgencia pa hospital.