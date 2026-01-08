[VIDEO] Auto a bira dilanti trafico contrario causa accidente unda cu un pasahero a resulta herida

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Belgiestraat cu Ierlandstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Kia Rio cora a bira na man robes pa bay na e minimarket eynan pero a haci esaki dilati trafico contrario sin a dun preferencia y a dal e. Debi na e impacto e auto a bay para pazuid di caminda y e pasahero unda e impacto a sosode a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima.