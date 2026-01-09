[VIDEO] Otro accidente hit and run cu resultado grave na San Nicolas

—CUERPO POLICIAL TA INFORMA——
CHAUFFEUR CU A HIT AND RUN NA BERNHARDSTRAAT PARA RESPONSABEL Y ENTREGA BO MES!
Diahuebs pa 9:20 di anochi Central di Polis ta wordo notifica cu dilanti Warda di Polis San Nicolas un auto a dal un peaton crusando caminda.
Polis a mobilisa mesora y a bay wak e situacion y ta bin topa cu un hende homber riba caminda y no ta reacciona.
Ta pidi pa ambulance cu maximo urgencia na e sitio di sucedido. Na yegada di ambulance e personal a duna e victima assistencia medico y a stabilise. A transporte cu maximo urgencia pa Hospitaal na unda varios patruya a cera varios caminda principal pa asina e victima por yega liher y sigur pa haya su tratamento medico.
Specialista di trafico y polis technico a presenta na e sitio pa haci na investigacion.
Departamento di
slachtofferhulp tambe a wordo poni na altura pa brinda e sosten.
E situacion di e victima ta hopi critico. Nos ta pidi oracion y sanacion pa e victima.
Suplica na e chauffeur di e auto cu a dal e peaton, presenta na Warda di Polis y para RESPONSABEL pa bo acto.
NO por laga un hende benta abou pa su cuenta. E ta un ser humano y awor luchando pa su bida!
Cuerpo Policial ta haci un apelacion pa esun cu por a wak algo of sa algo yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.