[VIDEO] Accidente cu resultado fatal pa un cacho banda di Superfood na Sasakiweg

Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di Superfood riba Sasakiweg, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un motociclista y un cacho ta envolvi unda e motociclista bayendo nort a haya su mes cu un cacho su dilanti y maske a purba desvia pa evita a dal e cacho mata mientras e motociclista a dal abao pa cual motibo ela resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e motociclista pa e golpi y rascanan na su pia. E cacho mes a muri na e sitio y a ser hala un banda pa asina e recogedor di cadaver pasa busca esaki.