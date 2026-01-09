 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Chauffeur coriendo cu velocidad halto a perde control baha caminda bay dal riba e muraya di Tierra del Sol

Diabierna mdruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na e birada di Tierra del Sol na Westpunt, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di e hoben chauffeur di un Kia Cerato coreindo cu velocidad halto pa un of otro motibo a perde control baha caminda y bay dal riba e muraya di Tierra del Sol y a resulta herida mientras e auto mes a keda cu hopi daño material. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima pa e heridanan cu ela ricibi.

