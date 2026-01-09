[VIDEO] Auto a bay bira na man robes net ora motociclista ta bay pas’e y nan a dal den otro

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti di Economic Center na Sero Blanco, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Suzuki Swift biniendo di nort a bay bira na man robes net ora cu un motociclista ta bay pas’e y nan a dal den otro y motociclista a dal abao y lastra riba e vloer y keda herida abao benta. Na yegada di e ambulans nan a atende e motociclista y a transporte pa hospital.