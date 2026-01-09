Reflexión Diabierna 9 Januari 2026.

Awe nos ta habri dia cu un bunita oracion pa gradici nos bon Dios pa otro dia mas y un exitoso siman tras di lomba.
Spirito di Señor ta riba nos.
Mester anuncia continuamente e bon noticianan na e pobernan.
Tambe mester libertad pa e presonan.
Ta un situacion hopi incomodo cu nan ta aden, principalmente ora tin duda, o nan a faya y tin duele di nan error.
Tur nos ciegonan, cu por hanja nan bista ainda, principalmente mirando tur e tecnología moderno cu tin awendia.
Alivio pa tur nos rumannan cu ta biba oprimi, pa nan por hanja nan mes den un situacion normal y humano atrobe, pa nan por hanja nan libertad mental.
Aki nos ta mira mandato di Señor, nos ta mira cu Señor ta stima su yuinan y kier juda tur, pa tur cos ta lo mejor pa nan por biba bon.
Nos como bon ciudadano, si tin un caminda cu por duna un man na esaki, lo ta hopi bunita.
Cu esaki nos por hanja Pas, Amor, y Felicidad.