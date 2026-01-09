[VIDEO] Accidente cu hende herida na e crusada banda di Entertainment Center na Dakota!

Diabierna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada banda di Entertainment Center na Dakota, mesora a dirigi tanto polis como ambulans. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre 3 auto unda e chauffeur di un Toyota Corolla biniendo for di Druivenstraat no a duna preferencia na e Chevrolet Groove cu tabata bini di nort na Avenida Milio Croes y esaki a dal e Corolla y e impacto a manda e Corolla bay dal un otro Chevrolet para ta warda na Stadionweg. Debi na e impacto 2 persona a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan y a transporta nan pa hospital.