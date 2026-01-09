Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia dia 12 y 15 di januari 2026

Corte di Prome Instancia 12 januari 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|A.J.A.C.
|A.C. ta wordo acusa di violacion riba 14 di maart 2024.
|10.00
|E.A.J.L.
|L. ta wordo acusa di intento di asesinato y posesion di un arma di candela riba 31 di maart 2024. E ta wordo acusa ademas di maltrato riba 9 di februari 2025.
|11.30
|J.A.M.M.
|M.M. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 24 di november 2024.
|13.30
|R.N.A.
|A. ta wordo acusa di plantacion di droga y importacion di marihuana riba 26 di augustus 2023.
|13.55
|G.E.B.
|B. ta wordo acusa di maltrato y menaza cu crimen riba 14 di april 2025.
|14.40
|M.E.R.
|R. ta wordo acusa di ladronicia riba 21 di juni 2024.
|15.10
|S.M.R.
R.C.V.C.
|R. y C. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den casnan den e periodo di 20 pa 22 di november 2024
Corte di Prome Instancia 15 januari 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|T.M.P.
|M.P. ta wordo acusa di violacion sexual di un persona menor di edad riba 6 di februari 2025.
|10.00
|C.D.G.P.
|G.P. ta wordo acusa di menaza hende cu morto riba 26 di mei 2025 dor di saca un arma di candela, carge y punte den direccion di e persona y di posesion di un of mas arma di candela den e periodo di 26 di mei 2025 te 18 di juni 2025.
|10.35
|A.M.M.I.
|I. ta wordo acusa di posesion di marihuana di prome di december 2024 te 9 di februari 2025.
|11.00
|C.D.Z.
|D.Z. ta wordo acusa di destruccion di bentana di un auto riba 21 di september 2025 y di a maltrata su mes tata cu un arma (piedra) riba e mes dia dor di dal e cu e piedra na su cabez y cara.
|11.30
|L.P.M.T.
K.D.F.D.
|T. y D. ta wordo acusa di a maltrata dos persona riba 24 di september 2025 dor di dal y scop nan y di intencionalmente destrui nan telefonnan celular y bril riba e mes fecha.
|13.30
|J.B.
|B. ta wordo acusa di a maltrato su mes pareha riba 7 di juli 2022 dor di dal e vaios biaha na su cara y curpa y pushe bay flur.
|14.05
|A.I.Q.
|Q. ta wordo acusa di a menaza dos persona cu morto riba 30 di maart 2025.
|14.35
|Y.M.A.D.
|D. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di januari 2024 te 27 di januari 2025.
|15.10
|J.D.L.B.
|B. ta wordo acusa di ladronicia riba 7 di mei 2025.
|15.35
|R.A.K.
|K. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia na Piscina Olimpico di un flatscreen y soft riba 12 di oktober 2024.