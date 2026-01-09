 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia dia 12 y 15 di januari 2026

16:23  January 9, 2026

Corte di Prome Instancia 12 januari 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 A.J.A.C. A.C. ta wordo acusa di violacion riba 14 di maart 2024.
10.00 E.A.J.L. L. ta wordo acusa di intento di asesinato y posesion di un arma di candela riba 31 di maart 2024. E ta wordo acusa ademas di maltrato riba 9 di februari 2025.
11.30 J.A.M.M. M.M. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 24 di november 2024.
13.30 R.N.A. A. ta wordo acusa di plantacion di droga y importacion di marihuana riba 26 di augustus 2023.
13.55 G.E.B. B. ta wordo acusa di maltrato y menaza cu crimen riba 14 di april 2025.
14.40 M.E.R. R. ta wordo acusa di ladronicia riba 21 di juni 2024.
15.10 S.M.R.

R.C.V.C.

 R. y C. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den casnan den e periodo di 20 pa 22 di november 2024

 

Corte di Prome Instancia 15 januari 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 T.M.P. M.P. ta wordo acusa di violacion sexual di un persona menor di edad riba 6 di februari 2025.
10.00 C.D.G.P. G.P. ta wordo acusa di menaza hende cu morto riba 26 di mei 2025 dor di saca un arma di candela, carge y punte den direccion di e persona y di posesion di un of mas arma di candela den e periodo di 26 di mei 2025 te 18 di juni 2025.

 
10.35 A.M.M.I. I. ta wordo acusa di posesion di marihuana di prome di december 2024 te 9 di februari 2025.
11.00 C.D.Z. D.Z. ta wordo acusa di destruccion di bentana di un auto riba 21 di september 2025 y di a maltrata su mes tata cu un arma (piedra) riba e mes dia dor di dal e cu e piedra na su cabez y cara.

 
11.30 L.P.M.T.

K.D.F.D.

 T. y D. ta wordo acusa di a maltrata dos persona riba 24 di september 2025 dor di dal y scop nan y di intencionalmente destrui nan telefonnan celular y bril riba e mes fecha.
13.30 J.B. B. ta wordo acusa di a maltrato su mes pareha riba 7 di juli 2022 dor di dal e vaios biaha na su cara y curpa y pushe bay flur.
14.05 A.I.Q. Q. ta wordo acusa di a menaza dos persona cu morto riba 30 di maart 2025.
14.35 Y.M.A.D. D. ta wordo acusa di a viola ley di droga den e periodo di januari 2024 te 27 di januari 2025.
15.10 J.D.L.B. B. ta wordo acusa di ladronicia riba 7 di mei 2025.
15.35 R.A.K. K. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia na Piscina Olimpico di un flatscreen y soft riba 12 di oktober 2024.
