Destruccion cometi na auto staciona banda di Sasakiweg posiblemente pa ladronicia

Diasabra madruga a drenta informe di un caso di destruccion cometi na un auto staciona na Sasakiweg, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di destruccion na e glas di e bentana banda di chauffeur. Aki a causa e destruccion na e auto di un compania unda cu posiblemente ladronnan a purba kibra e bentana pa comete ladronicia pero aparentemente e ladron no a logra basha e bentana abao pa drenta horta. Polis a tuma e keho y a keda di bay wak e camaranan den vecindario pa asina logra captura e malhechor.