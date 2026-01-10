Reflexion Diasabra 10 Januari 2026.

Awe nos ta den nos fin di siman.
Nos ta cuminsa na agradece nos bon Dios pa nos dia, cu nos por gosa poco mas manera nos ta desea.
Ta fin di siman caba y nos ta contento di e exitoso siman di trabou tras di lomba.
Cada dia bon prepara ta exitoso pa nos mes.
Nos ta trese un parti di Evangelio cu ta papia di un homber cu Lepra, cu a aserca Hesus pa cure.
Aki Hesus a tene su man, y a bise cu e Fe cu e tin, e esfuerso grandi di gana di sana, ta e motibo principal di su cura.
Aki Hesus ta sinja nos cu mas grandi nos Fe ta den Dios, mas serca nos ta di Dje.
Bo Fe ta un algo invicibel, pero e tin un peso grandisimo den e éxito di nos bida.
Nunca duda den nos bon Dios, maske con kibra bo curason ta.
Señor nunca ta bira lomba pa nos, nunca lo laga su yuinan na caya.
Maske tin biaha nos ta tambalea, y nos kier kere cu e no ta juda nos.
Maske con kibra nos curason ta, keda insistí y nos bida lo bira asina dushi cu nos por biba bon, y pa bida largo.
