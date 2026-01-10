Diasabra merdia a drenta informe di un candela patras di un cas na Alto Vista, mesora a dirigi tanto polos como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu e candela di yerba ta net tras di e cas y tabata menasa esaki. Na yegada di e bomberonan mesora a inicia cu un combate directo y a logra paga esaki prome cu ela expande.
Polis y bomberonan a bay pa un candela cu tabata menasa patras di un cas na Alto Vista
