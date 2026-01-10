 Posted in INCIDENTE

Turista a slip herida su mes unda ta lanta y baha boto na Eagle Beach

18:38  January 10, 2026  Leave a comment

Diasabra atardi laat a drenta informe di un incidente na unda ta baha y lanta boto, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un incidente unda un turista a slip y a herida su mes y tabata keha di dolor na su pia y heup. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.

