Turista a slip herida su mes unda ta lanta y baha boto na Eagle Beach

Diasabra atardi laat a drenta informe di un incidente na unda ta baha y lanta boto, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un incidente unda un turista a slip y a herida su mes y tabata keha di dolor na su pia y heup. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.

