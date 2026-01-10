[VIDEO] Accidente frontal cu hende herida na e crusada “T” pabao di Centro di Husticia na Santa Cruz

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente frontal cu hende herida na e crusada “T” pabao di Centro di Husticia na Santa Cruz, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente frontal entre un Hyundai Getz y un Hyundai Santa Fe unda e Getz biniendo di nort a bira pa bay pa riba pero a lora net ora cu e Santa Fe di direccion contrario y a dal e bir’e cara panort. Den e Getz tabata tin un chauffeur di edad cu a haya un kap na su cabes. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.