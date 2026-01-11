Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente riba e isleta banda di Gezondheids Dienst na Caya ing. Roland Lacle, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ya caba e auto a bandona e sitio lagando restonan di su auto atras. Formando peliger pa otro autonan cu ta pasa eybanda.
Auto a pasa dal borchi riba isleta y laga resto kibra di su auto riba caminda na Caya ing. Roland Lacle
Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente riba e isleta banda di Gezondheids Dienst na Caya ing. Roland Lacle, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ya caba e auto a bandona e sitio lagando restonan di su auto atras. Formando peliger pa otro autonan cu ta pasa eybanda.