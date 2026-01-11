Auto daña laga para sin lus meymey caminda na Bakval

Diadomingo madruga durante patruya polis a topa un auto laga para meymey caminda na Bakval, mesora polis a para wak si ta mira e doño. Un rato drspues e doño ta aparece avisando cu su auto a daña. Polis a avisa e doño pa e localisa un takelwagen pa kita e auto for di eynan ya cu e ta forma un peliger pa trafico.

