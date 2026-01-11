Reflexión Diadomingo 11 Januari 2026.

Awe tradicionalmente nos ta lanta tempran pa nos gradici nos bon Dios.
Ta e dia mas respeta den un siman cu ta e dia pa dedica na nos Señor como danki.
Manera Huan su trabou tabata di habri caminda pa Señor Hesus sigi hiba su mensaje pa pueblo sigi nos bon Dios.
Hesus tabata nos salbacion. E héroe cu su Tata a manda pa papia cu su pueblo, su creacion.
Tabata tin asina cos malo cu Señor a manda su yui pa pasa un caminda di cruz, y cu su bida colga na cruz, a libra mundo di picanan.
Awendia tin masha hopi desviación atrobe, y ta menciona cu Cristo lo bolbe bin serca su pueblo pa trata na guianan di nobo y pa nan hiba un bida cu nos bon Dios, cu su reglanan ta pidi.
Nos tin tur cos bunita cu por tin, y nos por prepara nos dia na un manera hopi agradable mes.
Hunto cu nos famia den union, haciendo nos prohimo contento pa nos tur biba felis y contento mes !!