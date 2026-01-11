[VIDEO] Motor di Nissan Note a pega na candela dilanti un cas na Nuñe y habitantenan ni a lanta!

Diadomingo mainta un bisiña a nota cu e motor di un auto di su bisiña ta na candela na Nuñe, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e bomberonan a nota e Nissan Note A79532 su motor tabata na candela mesora a drenta accion pa paga e candela cu a kima henter e parti motor y e dashboard y sienta den e auto. Despues di e combate bomberonan a logra domina e candela polis a yega pero no a haya ningun habitante lanta aunke e boroto duro di e bombero y e candela. Bomberonan a caba di paga e candela y a bandona e sitio.