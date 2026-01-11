Homber tabata core den boxer meymey di caminda Pos Chikito bayendo pabao y a resisti cu polis, na dado momento ela stop di hala rosea!

Diadomingo merdia a drenta informe di un caso straño unda cu un homber cu unicamente un boxer bisti ta core meymey den forma hopi peligroso. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Pero prome cu e patruya a yega ya caba 2 polis a logra gar’e y tene abao. Na un dado momento e homber a stop di hala rosea y mester a inicia cu C.P.R. a logra haya pulso y a bay cun’e rumbo pa hospital cu escolta policial. No ta conosi ta kiko lo por a pas’e. Nan ta supone cu e lo a ingeri un of otro substancia cu su comportacion tabata asina.