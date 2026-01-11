Aruba Tourism Authority Sui Generis ta celebra 15 aña: Ban balansa crecemento di turismo cu miho calidad di bida  

Con ta midi diescinco aña di un entidad nobo cu a nace pa promove desaroyo, innovacion y crecemento di nos economia a traves di nos unico pilar, turismo. Di aña 2011 pa awo, “Tourism Receipts” a aumenta cu 94%, yegada di bishitante a aumenta cu 43%, “RevPAR” a crece cu 82%, mientras cu yegada di turismo crucero a crece cu 36%. E cifranan aki ta subraya e exito y desaroyo sostenibel di e sector turistico di Aruba, desde cu a funda Aruba Tourism Authority Sui Generis.

“Pero e no ta bay solamente pa cifra, ni percepcion, sino pa e realidad cu nos ta bibando tur dia. Un industria modelo pa henter e region, un economia fuerte y resiliente, banda di un demanda semper halto. Tur esey ta bon! Pero nos enfoke awendia ta pa mehora loke falta regulacion, coreccion y adaptacion. Asina so por garantisa miho balans y cu nos ta alcansa un nivel unda e turista ta contento pero e pueblo tambe”, asina Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority ta y kier sigui enfoca den e siguiente temponan nos dilanti.

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) ta celebra 15 aña como un entidad Sui Generis, un organisacion independiente, pero den un esfera publico. Originalmente conoci como Toeristenbureau, pa despues crea A.T.A. ‘Sui Generis’ dia 1 di januari 2011.

E termino Sui Generis ta un palabra Latin y ta nifica “unico den su tipo.” Pa A.T.A., esaki ta representa un structura singular cu ta duna autonomia y flexibilidad pa actua cu independencia, pero semper den bienestar di nos isla. A.T.A. ta fungi como un “Destination Marketing and Management Organization” (DMMO) y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local y internacional.

A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact”, un balans entre, di un banda aumenta e balor economico di e bishitante y na otro banda posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel, cu ta tur momento e bienestar di e comunidad den mente. Esaki ta inclui atencion na entre otro proteccion di nos naturalesa, medio ambiente y nos cultura. Cu lansamento di e Multi-Annual Corporate Strategy 2025–2035 (MACS), A.T.A. ta den Plateau I di implementacion di nan plan, enfocando riba aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di cantidad. Tambe ta prioritisa preservacion cultural, cuido ambiental y bienestar di comunidad den Plateau I. E vision aki ta refleha den e frase: “Un Aruba dushi pa biba, ta un Aruba dushi pa bishita.”

Cu herment manera e Tourism Impact Model, A.T.A. ta midi no solamente entrada, sino costo real di crecemento, pa sigura cu e isla completo ta sinti e beneficionan mientras ta proteha recurso y calidad di bida.

E ekipo di A.T.A. ta consisti di e oficina principal na Aruba, pero tambe un oficina na Hulanda, Colombia y Merca, trahando hunto pa promove Aruba den diferente mercado. Su cuater balornan—Curashi, Compasion, Curason y Curiosidad—ta forma hunto e compas cu ta guia A.T.A. den un etapa nobo di turismo. E balornan ta inspira pa innova, cuida y proteha comunidad y medio ambiente y alabes lidera cu curason y vision.

Un danki na e ekipo di A.T.A. pa nan compromiso y dedicacion. Ta gradici comunidad di Aruba pa nan sosten durante e 15 añanan aki, pero tambe ta gradici Gobierno di Aruba, tur socio y partner di e industria turistico pa nan sosten y colaboracion.

Pa mas informacion, incluyendo plan di A.T.A. pa 2026 por bishita www.ata.aw.