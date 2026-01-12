Reflexión Dialuna 12 Januari 2026.

Awe después di un saludo di bon dia, nos ta cuminsa aserca nos bon Dios pa mustra nos gratitud pa tur e bon cu Señor kier pa nos.
Nos ta habri un siman nobo, tur esaki ta posibel gracias na nos Dios cu ta duna nos e rosea pa por gosa di nos bida.
Ora nos tin e contacto aki diariamente ta tur bendicion ta cu nos.
Nos por confia riba esaki, y nos ta sigur di un bida feliz, contento y largo.
Nada por hasi danjo den bo bida si bo ta fiel na Señor.
Esaki keda demostra miles di biaha caba.
Tin hopi testimonio di esnan cu nunca a kere den Señor, y tabata hiba un bida completamente sin pensa y kere den Dios.
Te na e momento cu den nan bida, ora nan tabata bon malo di salud, a pidi oración cu speransa nan lo hanja recuperacion y principalmente e salvación.
No bira lomba nunca pa Señor, ni kere cu E no ta skuchabo y no ta hasi algo pabo.
Tata ta skucha nos tur y kier nos bon.