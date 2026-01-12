[VIDEO] Chauffeur a perde control pabao di rotonde Tanki Flip y cay den e greppel fuera cay riba trafico contrario!

Dialuna mainta tempran a drenta informe di un accidente pabao di rotonde Tanki Flip, mesora a dirigi tanto polis bombero y ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Kia Rio bayendo pabao a perde control bay otro banda di caminda bay cay den e greppel, ora ela cay den e greppel e parti na halto a baha riba e hood di e trafico contrario cu tambe ta un Kia Rio pero hatchback. Bomberonan a bay na e sitio pasobra lo a kere cu tabata tin hende pega den e auto pero esey no tabata e caso y ambulans a presenta unicamente pa revisa e chauffeurnan cu tabata envolvi.