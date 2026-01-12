Comite OIimpico Arubano ta duna inicio na e aña nobo cu reunionnan tecnico-deportivo Direccion di Deporte a cuminsa reuni cu Aruba Volleyball Association den cuadro di 2026

Como parti di e proceso tecnico-deportivo cu Direccion di Deporte (DdD) di Comite Olimpico Arubano (COA) ta haci tur aña, a cuminsa cu reunionnan individual cu federacionnan miembro. E reunionnan aki ta pa repasa e plan di entrenamento cu a ser entrega na fin di 2025 pa e aña calendario di 2026, unda ta splica con lo sigui cu entrenamentonan di atletanan cu tin posibilidad di participa na weganan den e ciclo Olimpico. A traves di e reunionnan aki, ta logra compronde y analisa e proceso cu e federacion ta hiba pa desaroya e atletanan di rendimento.

E prome federacion pa presenta ta e federacion di “Aruba Volleyball Association” (AVA). Presidente di federacion Sra. Filomena Curiel y entrenador Ángel Peña a representa AVA, unda a mustra e plan di entrenamento di specificamente e disciplina di “Beach Volleyball”. Aki a duna di conoce e atletanan cu ta preparando y con e proceso ta cana, ademas di splica kico tin riba programa pa cu competencia. COA ta gradici AVA pa e reunion aki, y lo sigui di cerca e desaroyo di e atletanan di Beach Volleyball di cerca.

Esaki ta e prome di alrededor di 10 reunion cu lo tin cu diferente federacion miembro, preparando tur cos pa un aña hopi activo pa cu 4 diferente Weganan riba programa. #TEAMARU