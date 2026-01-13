[VIDEO] Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na crusada Avenida Alo Tromp cu Emmastraat

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Avenida Alo Tromp cu Emmastraat, mesora a dirigibtanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda cu e Nissan X-Trail cu tabata bini di pabao cu no a para pa duna e dama di e Kia Soluto cu tabata bini di nort y nan a accidenta. Debi na e impacto e dama den e Soluto a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes.