[VIDEO] Motociclista seriamente herida ora auto a bira su dilanti pa drenta parkinglot!

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na entrada di e parkinglot banda di ex-oficina di Douane, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un auto biniendo di pabao a comete infraccion y a bay bira na man robes pa drenta e parkinglot pero no a duna preferencia na e motociclista di direccion contrario y a causa un accidente unda e motociclista a dal den banda di e auto y a cay abao bay cay un poco mas leu resultando herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital mientras polis a desvia e trafico pa e investigacion.