Reflexión Diamars 13 Januari 2026.

Awe nos ta cuminsa nos dia cu un danki na nos bon Dios pa tur loke e tin pa nos.
Tambe nos kier trese poco punto pa ora nos kier aserca nos bon Dios pa cualkier cos.
Nunca nos por pidi Dios placa, paso esey lo no logra.
Prome cos.
Sabiduria.
Cu sabiduria nos sa con pa actua ora e miho chensnan ta jega.
Aki placa ta drenta exitosamente.
Di dos cos.
Propósito.
Cu bon proposito un sonjo grandi cu ta sostenebo ta jega.
Maske tur cos ta parse perdí.
Di tres cos.
Bendicion.
Un solo porta habri pa Dios, bal mas cu mil esfuerso humano.
Di cuater cos.
Personanan correcto.
Ora no ta tur cu jega ta juda, pero si Dios tey tur cos ta cana mesora y mane debe ser.
Di cinco cos.
Estrategia.
Estrategia, paso sin un bon plan, ta difícil, ni e Fe mas fuerte lo funciona.
Di seis cos.
Salud.
Sin un bon salud, no por logra nada.
Esaki ta un punto hopi importante pa nos por sigi lucha pa logra nos metanan, nos deseonan.