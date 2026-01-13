[VIDEO] Motociclista herida despues cu auto a bira diripiente su dilanti ela slip riba caminda muha y a cay

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Santa Cruz banda di oficina di Notario Tromp, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un motociclista cu a brake purba desvia pa un auto cu lo a bira su dilanti y a purba desvia slip riba e caminda muha y a dal abao aconsecuencia di esaki ela resulta herida. Ambulans na su yegada a atende e hoben victima pero e mes a nenga y a firma pa bay hospital cu ambulans.