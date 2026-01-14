[VIDEO] Grabacion di show di “fever” a termina cu 3 brommer confisca!

Diamars anochi a drenta informe di cu tin brommernan haciendo “fever” banda di Kooyman, mesora a dirigi tanto polis como e oficialnan di e unidadnan di e brigada motorisa na e sitio. Na yegada di polis a bin topa 3 brommer cual un di nan tabata haci “fever” mientras e otro 2-nan tabata filma undabes cu e motociclistanan a nota presencia policial nan purba huy pero na e rotonde paperclip na Sero Patrishi polis a logra blokianan y a gara nan ora a revisa e peplnan di e brommernan ningun tabata tin papel na ordo y a confisca esakinan. Ta trata aki di 3 hoben cual un di nan ya caba ta conosi pa confisca su brommer.