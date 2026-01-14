Reflexión Diaranson 14 Januari 2026.

Awe nos ta habri otro bunita dia, por cierto un midweek.
Nos ta den mita siman caba, y ta ora di cuminsa gradici nos bon Dios pa tur cos pa nos.
Nos kier cuminsa na pidi Señor pa protecion di nos yuinan, y di nos famia.
Pa nan salud, pa nan estudio, y pa nan mayan por tin un bon trabou.
Pa nan por biba bon, cumpliendo cu leynan di Dios.
Den bida tin hopi posibilidades, tin hopi oportunidad.
Ta nos mester por buska e caminda pa cana y buska conseho pa por traha un plan pa nos futuro.
No warda nada cai foi cielo, paso esey no lo logra nunca.
Semper wak pa nos tin bon hende bandi nos, hende positivo, pa no cai den fracaso y keda desapunta.
Ta bai tin contratiempo sigur y corda lanta para semper y nunca give up !