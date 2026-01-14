AHATA: Cu RevPAR mas halto hotel a contribui mas Impuesto na 2025

ORANJESTAD, Aruba – 13 januari 2026: Aruba Hotel & Tourism Association (AHATA) ta acumula e cifranan di ocupacion y prijs di hotelnan tur luna y Presidente & CEO di AHATA, Tisa LaSorte, ta anuncia cu na 2025 e grado averahedi ocupacion tabata 76%, cual ta 6% menos cu na 2024.
Mientrastanto, cu 3 hotel nobo di valor halto y enfokehotelero riba servicio y valor, por a logra un crecemento di 12% den e prijs averahe (ADR) pa cada camber bendi na2025. Cu e ADR mas halto ainda por a logra cu e entradaaverahe pa cada camber disponibel (RevPAR) a crece cu 5% na 2025, aunque cu ocupacion ta menos. RevPAR ta e indicador principal di un hotel su entrada y e crecemento ta indica cu e sector hotelero a contribui mas na impuesto pa ATA y gobierno compara cu e aña anterior.
E proyeccion actual pa ocupacion averahe di hotel na 2026 ta 77%.
——
Hotel miembro di AHATA: Amsterdam Manor Beach Resort, Aruba OceanVillas, Barceló Aruba, Boardwalk Boutique Hotel, Bucuti & Tara Beach Resort, Courtyard by Marriott, Divi & Tamarijn All-Inclusive, Eagle Aruba Resort,Embassy Suites by Hilton Aruba, Holiday Inn Resort Aruba, Hyatt Regency Aruba, Hyatt Place Aruba Airport, JOIA by Iberostar, MancheboBeach Resort, Marriott Aruba & Stellaris Casino, Ocean Z Hotel, ParaderaPark, Privada Stays, Radisson Blu Aruba, Rehoboth Peaceland Boutique Hotel, Renaissance Wind Creek Aruba Resort, The Ritz-Carlton Aruba, RIU Palace Aruba, RIU Palace Antillas, Secrets Baby Beach, St. Regis Aruba, TRYP by Wyndham Hotel, voco Surfside.
Timeshare miembro di AHATA: Divi Aruba Phoenix, Divi Dutch Village, Divi Village Golf, La Cabana, Marriott Ocean Club, Marriott Surf Club, The Mill Resort.
Vacation Rental miembro di AHATA: Aramis Real Estate, Casiola Aruba, Cobalt Blue Residences, Turibana Plaza, Santa Lucia Landhuis.