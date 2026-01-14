Diaranson mainta a drenta informe di cu un trahador na Renaissance Convention Center a cay y no por a lanta, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y despues di e deliberacion cu su dokter di cas nan a atende e victima na e sitio mes.
Ambulans a bay pa trahado cu a cay na Renaisance Convention Center y a fractura su enkel y no por a lanta!
