 Posted in INCIDENTE

Ambulans a bay pa trahado cu a cay na Renaisance Convention Center y a fractura su enkel y no por a lanta!

11:43  January 14, 2026  Leave a comment

Diaranson mainta a drenta informe di cu un trahador na Renaissance Convention Center a cay y no por a lanta, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e persona y despues di e deliberacion cu su dokter di cas nan a atende e victima na e sitio mes.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *