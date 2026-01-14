A cuminsa planifica y prepara tur cos pa un 2026 cu hopi evento importante Directiva di Comite Olimpico Arubano a tene prome reunion general di aña

Directiva di Comite Olimpico Arubano (COA) a reuni manera planifica pa nan reunion general di tur luna, unda cu e habri aña recapitulando con 2025 a bay y a cuminsa delinea e diferente proyecto cu lo wordo prepara y ehecuta e aña aki. Banda di esaki, a cuminsa planifica diferente evento cu tin riba programa, entre otro e participacion na diferente Weganan cuminsando cu e Weganan Suramericano di Hubentud Panama2026 na april y e proximo Asamblea General di COA.

Durante aña 2025 a mira various momento positivo pa COA, entre otro e participacion na ASU2025, Capacity Building Fase 2, e tremendo foro di atleta cu a ser organisa door di Aruba Athletes’ Commission (AAC) y e aprobacion di actualisacion di statutonan. Ademas di esaki, a aproba diferente cambio den maneho interno di COA cu sigur a duna resultadonan positivo.

Cu e mesun energia y dedicacion lo traha na bienestar di deporte pa aña 2026, cu continuacion y inicio di diferente proyecto, ademas di sigui conta cu e gran sosten di e “stakeholders” importante manera e federacionnan miembro pa asina por sigi eleva e nivel di deporte na Aruba. #TEAMARU