Reflexión Diahuebs 15 Januari 2026.

Awe nos ta gradici manera nos curason ta desea, nos bon Dios pa otro bunita dia den nos bida.
Nos tin rosea, nos tin bida, nos famia ta contento cu nos, esakinan ta poco di loke nos Señor ta regala nos tur dia.
Nos por imagina con felis tur famia cu ta pasa den e situación agradabel asina lo ta.
Ta esaki ta pasa cu nos ora semper nos ta biba segun su reglanan.
Tin hopi mas cos bunita ta spera nos ainda.
Dos persona ta forma un pareha y ta crea un hogar, un bunita famia.
A base di comprencion, di union y respet pa asina nan tin un hogar sano.
Famia ta crese, yuinan ta bira grandi, y asina e hogar ta expande.
Den un situacion hopi agradable, hopi bunita e cabes di famia, Tata y mama ta observa cu hopi satisfacion y ta bini nietonan y mas famia ta expande.
Despues e cabesnan di e famia ta bira grandi y poco poco ta cuminsa prepara pa nan biehes por ta hopi contento mirando e generacion cu nan ta laga atrás.
Esaki ta un linja di bida, un bida cu a cuminsa desde cu a jega na mundo como baby y ta caba como madushi y padushi.
Hopi bunita esaki ta, y cu satisfacion nos ta mira atrás.