Astronautanan cu tabata na e stacion espacial a bolbe na Tera cu un “splasdown”.

E capsula Crew Dragon di e mision Crew-11, Endeavour, a desacopla di e Stacion Espacial Internacional (EEI) y a trese bek na tera e astronautanan di NASA Zena Cardman y Mike Fincke, Kimiya Yui di Japon y Oleg Platonov di Rusia. E regreso tabata programa pa awe diahuebs madruga, cu “splashdown” dilanti e costanan di California. E regreso anticipa ta debi un problema medico cu un di e miembronan di e tripulacion a experencia, marcando e prome evacuacion medico den e 25 añanan di e historia di e Stacion Espacial. E astronautanan ta stabiel y bon atendi, y e decision pa regresa a ser tuma pa permiti e evaluacionnan medico necesario riba Tera.