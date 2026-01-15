 Posted in INCIDENTE

Awor tin un biña campeon, Frontera Tinto de Verano, purbe …. Dushi ohm!

11:27  January 15, 2026

Awor tin un biña campeon, Frontera Tinto de Verano, purbe …. Dushi ohm! Anto e prijs di fit bo cartera Alegria y felicidad. Bo lo no arepenti! Puntra p’e na bo sitio preferi si nan no tin’e laga nan yama Romar mesora y Juan lo trese mesora!

