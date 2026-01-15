Posted in INCIDENTE Dama a bira malo cay flauw na beauty salon na Tanki Flip 16:57 January 15, 2026 Leave a comment Diahuebs atardi a drenta informe di cu un dama a bira malo y cay flauw na un beauty salon na Tanki Flip, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama di 65 aña y a transporte pa hospital. Related Articles Limitacion riba Reunificacion familiar ta wordo revoca Chauffeur bao influencia a ranca palo di lus kibra y a bay cau den e greppel pabao di rotonde Tanki Flip Problemanan den famia ta sigui awor tambe na Paradera unda golpi a cay [VIDEO] Polis investigando posibel maltrato severo na Centro di Bario Tanki Leendert