Dama a bira malo cay flauw na beauty salon na Tanki Flip

16:57  January 15, 2026  Leave a comment

Diahuebs atardi a drenta informe di cu un dama a bira malo y cay flauw na un beauty salon na Tanki Flip, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama di 65 aña y a transporte pa hospital.

