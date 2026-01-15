Posted in INCIDENTE Escolta pa 2 patruya a transporta persona cu problema di salud mental pa hospital 17:36 January 15, 2026 Leave a comment Diahuebs atardi a drenta informe cu peticion di escolta policial pa un persona cu problema di salu mental pa hospital, mesora dos patruya y ambulans a bay na e adres y a escolta e ambulans pa hospital. Related Articles Un homber balente a cay for di trapi Dilanti La Oficina na Tanki Flip polis a para un vehiculo riba caminda y detene e chauffeur pa violashon di TdQ. No cumpra klapchi bieuw ni chambom cumpra e mihor vuurwerk fresco y di calidad na Caribbean Fireworks, Cayena Mall bay pa Seroe Blanco [VIDEO] Chauffeur coriendo cu velocidad halto a perde control baha caminda bay dal riba e muraya di Tierra del Sol