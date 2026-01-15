 Posted in INCIDENTE

Escolta pa 2 patruya a transporta persona cu problema di salud mental pa hospital

17:36  January 15, 2026  Leave a comment

Diahuebs atardi a drenta informe cu peticion di escolta policial pa un persona cu problema di salu mental pa hospital, mesora dos patruya y ambulans a bay na e adres y a escolta e ambulans pa hospital.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *