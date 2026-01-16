[VIDEO] Chauffeur turista drentando hotel no a duna preferencia y a bay dal frontal riba auto pasando!

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e entrada di Marriott Surf Club, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un turista den un Volkswagen Virtus a bay bira pa drenta e hotel pero no a duna preferencia na e Hyundai Elantra di direccion contrario y a bay dal semi frontal. Debi na e impacto ambos chauffeur a resulta herida na yegada di e ambulans nan niun tabata desea atencion di ambulans y a atende nan na e sitio mes.