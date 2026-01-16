Reflexión Diabierna 16 Januari 2026.

Awe nos ta den fin di siman, y nos ta cuminsa na gradici nos bon Dios pa tur e cosnan grandi y precioso cu e ta duna nos.
Nos tin un Dios hopi grandi cu ta stima su yuinan.
Mare tur Tata por ta stima nan yui, nan famia asina, manera Señor ta stima nos.
Hopi famia plama, kibra, yuinan sin atención.
Yuinan cu a wordu poni na mundo, sin cu nan kier.
Pero hopi ta lucha den bida, hopi cu famia kibra.
Si nos pensa cu mas di 90 % di matrimonio ta keda kibra na Aruba.
Esaki nunca nos grandinan por a pensa, di un isla asina uni, asina contento.
Esaki no ta agradable den bista di nos bon Dios.
Y esaki te consecuencia pa tur e yuinan cu tin di biba bou e circunstancianan y concecuencianan aki.
Un famia uni, un famia cu bon comprencion, cu respet, cu tata y mama bon cu otro ta hopi sano, y tur lo gosa cu otro.