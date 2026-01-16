Dama chauffeur no a regula su velocidad ni mantene distancia a bay dal tras di pick-up dilanti di Voco.

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Voco (ex Talk of the Town, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e damita chauffeur di un Daihatsu Boon no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Toyota Hilux Pick-up. Debi na e impacto e damita a resulta herida na su rudia. Na yegada di e ambulans nan a atende na e sitio mes.

