Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 16 y 22 di january 5 dii Februari 2026

Corte di Prome Instancia 16 januari 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.15

J.I.M.C.

C.E.Z.C.

Uitspraak

08.15

A.S.T.

R.A.d.C.

S.J.M.R.

Uitspraak

08.30

Z.I.T.

J.J.A.

D.P.

A.L.F.

E sospechosonan ta wordo acusa di ladronicia cu violencia riba 3 di augustus 2025, di a menaza hende cu morto y posesion di arma di candela.

14.00

E.B.A.A.

J.S.O.

Pro forma. E sospechosonan ta wordo acusa di importacion di cocaina y marihuana y posesion di arma di candela di 8 di juni 2024 te 3 di oktober2025.

14.00

Z.A.T.

Pro forma. T. ta wordo acusa di intento maltrato pisa, menaza cu morto y posesion di arma di candela den e periodo di 9 di april 2025 pa 27 di september 2025.

 

Corte di Prome Instancia 22 januari 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.15 S.O.d.C.

M.A.S.R.

E.S.V.A.

K.G.M.F.

 Uitspraak
08.45 D.A.G.L.

E.J.A.A.

E.J.R.V.

 G.L. y A.A. y R.V. ta wordo acusa di a comete violencia den publico contra un persona riba 26 di januari 2025.
10.35 J-C.J-D.V.C. C. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, kiebro y ladronicia riba 20 di mei 2024.
11.40 F.J.A.

O.J.H.S.

 A. y H.S. ta wordo acusa di mensensmokkel via boto di 14 persona desde Venezuela riba 26 di juli 2025.
13.30 A.R.D. D. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 7 di januari 2023.
13.50 T-s.A.A.T. T. ta wordo acusa di a carga un arma (un skopet di aire) den publico riba 17 di september 2024.
14.10 M.G.D.G. D.G. ta wordo acusa di posesion di marihuana riba 25 di juni 2024.
14.30 G.A.C. C. ta wordo acusa di a maltrata su mes pareha riba 7 di februari 2024 dor di morde varios biaha.
14.55 V.M.M.S. M.S. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 28 di november 2024.
15.20 U.A.R.P. P. ta wordo acusa di a comete violencia contra un persona den publico riba 25 di juni 2024.
15.45 J.E.R.Q. Q. ta wordo di ladronicia di tas di un persona riba 25 di juni 2025.

Corte di Prome Instancia 29 januari 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 F.B.B.

S.R.J.K.

 B. y K. ta wordo acusa di a comete violencia den publico, maltrato y ladronicia na september 2024.
10.00 N.D.d.C. D.C. ta wordo acusa di menaza cu morto y destruccion riba 26 di juli 2024.
10.30 J.A.M.V. M.V. ta wordo acusa di maltrato riba 24 di augustus 2024.
11.00 A.J.B. B. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 9 di december 2024.
11.40 H.J.M.O. M.O. ta wordo acusa di a intencionalmente usa placa falso riba 24 di oktober 2025.
13.30 A.R.St.J. St.J. ta wordo acusa di maltrata un persona y causa daño fisico grave riba 5 di april 2024.
14.00 R.S.R.R. R. ta wordo acusa di a menaza hende cu morto riba 6 di maart 2025.
14.30 L.R.E. R.E. ta wordo acusa di falsificacion riba 30 di augustus 2024.
15.10 M.A.B. B. ta wordo acusa di ladronicia riba 24 di februari 2025.
15.35 R.R.V. V. ta wordo acusa di destruccion na maart 2025.

 

Corte di Prome Instancia 5 februari 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 J.d.l.S.L.

J.A.K.

 D.l.S.L. ta wordo acusa di exportacion di cocaina riba 12 di maart 2024.

D.l.S.L. y K. ta wordo acusa di exportacion di cocaina den e periodo di 7 di maart 2024 te 25 di april 2024.
10.30 E.R.C. C. ta wordo acusa di ladroncia via carchi di banco di un persona riba 28 di april 2023.
11.00 H.H.C.J.v.O. V.O. ta wordo acusa di destruccion di dos porta di glas y un obra di arte riba 17 di november 2025.
11.50 J.D. D. ta wordo acusa di a destrui un bandera riba 2 di november 2025.
13.30 E.P.K. K. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su mes pareha riba 31 di juli 2025, dor di choke y dal e cu mokete den su cara.
14.10 A.J.B. B. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 17 di maart 2025 dor di dal e varios biaha na su cara y cabez y tene cu forza y lastre riba flur. E ta wordo acusa di a maltrata e mes persona riba 25 di december 2024, dor di dal e varios biaha cu mokete na su cabez.
15.15 G.D.T. T. ta wordo acusa di a maltrata su yiu riba 14 di november 2024, dor di dal e varios biaha na su cas y curpa. E ta wordo acusa di a menaza e yiu cu morto riba e mes fecha.

 

Corte di Prome Instancia 6 februari 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 K.R.V. V. ta wordo acusa di estafa, desfalco, maluso di funcion y labamento di placa den e periodo di 29 di mei 2024 te 3 di september 2024.

