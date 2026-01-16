Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 16 y 22 di january 5 dii Februari 2026

Corte di Prome Instancia 16 januari 2026
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.15
|
J.I.M.C.
C.E.Z.C.
|
Uitspraak
|
08.15
|
A.S.T.
R.A.d.C.
S.J.M.R.
|
Uitspraak
|
08.30
|
Z.I.T.
J.J.A.
D.P.
A.L.F.
|
E sospechosonan ta wordo acusa di ladronicia cu violencia riba 3 di augustus 2025, di a menaza hende cu morto y posesion di arma di candela.
|
14.00
|
E.B.A.A.
J.S.O.
|
Pro forma. E sospechosonan ta wordo acusa di importacion di cocaina y marihuana y posesion di arma di candela di 8 di juni 2024 te 3 di oktober2025.
|
14.00
|
Z.A.T.
|
Pro forma. T. ta wordo acusa di intento maltrato pisa, menaza cu morto y posesion di arma di candela den e periodo di 9 di april 2025 pa 27 di september 2025.
Corte di Prome Instancia 22 januari 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.15
|S.O.d.C.
M.A.S.R.
E.S.V.A.
K.G.M.F.
|Uitspraak
|08.45
|D.A.G.L.
E.J.A.A.
E.J.R.V.
|G.L. y A.A. y R.V. ta wordo acusa di a comete violencia den publico contra un persona riba 26 di januari 2025.
|10.35
|J-C.J-D.V.C.
|C. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, kiebro y ladronicia riba 20 di mei 2024.
|11.40
|F.J.A.
O.J.H.S.
|A. y H.S. ta wordo acusa di mensensmokkel via boto di 14 persona desde Venezuela riba 26 di juli 2025.
|13.30
|A.R.D.
|D. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 7 di januari 2023.
|13.50
|T-s.A.A.T.
|T. ta wordo acusa di a carga un arma (un skopet di aire) den publico riba 17 di september 2024.
|14.10
|M.G.D.G.
|D.G. ta wordo acusa di posesion di marihuana riba 25 di juni 2024.
|14.30
|G.A.C.
|C. ta wordo acusa di a maltrata su mes pareha riba 7 di februari 2024 dor di morde varios biaha.
|14.55
|V.M.M.S.
|M.S. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 28 di november 2024.
|15.20
|U.A.R.P.
|P. ta wordo acusa di a comete violencia contra un persona den publico riba 25 di juni 2024.
|15.45
|J.E.R.Q.
|Q. ta wordo di ladronicia di tas di un persona riba 25 di juni 2025.
Corte di Prome Instancia 29 januari 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|F.B.B.
S.R.J.K.
|B. y K. ta wordo acusa di a comete violencia den publico, maltrato y ladronicia na september 2024.
|10.00
|N.D.d.C.
|D.C. ta wordo acusa di menaza cu morto y destruccion riba 26 di juli 2024.
|10.30
|J.A.M.V.
|M.V. ta wordo acusa di maltrato riba 24 di augustus 2024.
|11.00
|A.J.B.
|B. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 9 di december 2024.
|11.40
|H.J.M.O.
|M.O. ta wordo acusa di a intencionalmente usa placa falso riba 24 di oktober 2025.
|13.30
|A.R.St.J.
|St.J. ta wordo acusa di maltrata un persona y causa daño fisico grave riba 5 di april 2024.
|14.00
|R.S.R.R.
|R. ta wordo acusa di a menaza hende cu morto riba 6 di maart 2025.
|14.30
|L.R.E.
|R.E. ta wordo acusa di falsificacion riba 30 di augustus 2024.
|15.10
|M.A.B.
|B. ta wordo acusa di ladronicia riba 24 di februari 2025.
|15.35
|R.R.V.
|V. ta wordo acusa di destruccion na maart 2025.
Corte di Prome Instancia 5 februari 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|J.d.l.S.L.
J.A.K.
|D.l.S.L. ta wordo acusa di exportacion di cocaina riba 12 di maart 2024.
D.l.S.L. y K. ta wordo acusa di exportacion di cocaina den e periodo di 7 di maart 2024 te 25 di april 2024.
|10.30
|E.R.C.
|C. ta wordo acusa di ladroncia via carchi di banco di un persona riba 28 di april 2023.
|11.00
|H.H.C.J.v.O.
|V.O. ta wordo acusa di destruccion di dos porta di glas y un obra di arte riba 17 di november 2025.
|11.50
|J.D.
|D. ta wordo acusa di a destrui un bandera riba 2 di november 2025.
|13.30
|E.P.K.
|K. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata su mes pareha riba 31 di juli 2025, dor di choke y dal e cu mokete den su cara.
|14.10
|A.J.B.
|B. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 17 di maart 2025 dor di dal e varios biaha na su cara y cabez y tene cu forza y lastre riba flur. E ta wordo acusa di a maltrata e mes persona riba 25 di december 2024, dor di dal e varios biaha cu mokete na su cabez.
|15.15
|G.D.T.
|T. ta wordo acusa di a maltrata su yiu riba 14 di november 2024, dor di dal e varios biaha na su cas y curpa. E ta wordo acusa di a menaza e yiu cu morto riba e mes fecha.
Corte di Prome Instancia 6 februari 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|K.R.V.
|V. ta wordo acusa di estafa, desfalco, maluso di funcion y labamento di placa den e periodo di 29 di mei 2024 te 3 di september 2024.