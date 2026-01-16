Posted in INCIDENTE 14 UTV kibra transporta den un solo biaha riba 3 takelwagen 12:03 January 16, 2026 Leave a comment Diabierna mainta nos a capta 14 UTV kibra transporta riba 3 takelwagen hiba banda di e rotonde banda di Cas si Cultura. Related Articles [VIDEO] Polis for di Palm Beach buscando di unda huma ta sali a yega na candela na un cas na Alto Vista Polis a bay Pindastraat pa un persona canando cu un machete den man Auto a dal peaton cu tabata crusando caminda na Cura Cabai! Polis mester a intermedia entre 2 bisiña cu ta busca problema cu otro na Madiki.