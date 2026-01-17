TRAFICO SIGUR TA RESPONSABILIDAD DI NOS TUR CONTROL PISA DEN ORANJESTAD: 68 BOET Y 152 VEHICULO CONTROLA

Oranjestad, ARUBA: Diabierna den oranan di anochi Polis di Districto di Oranjestad a tene un control pisa di trafico. Na diferente puntonan strategico a haci diferente control tambe a constata varios infraccion den trafico.
Durante e control a para 152 vehiculo di motor y a reparti 68 boet.
E boetnan tabata entre otro number di vehiuclo, keur, seguro, velocidad halto, faha di seguridad, rijbewijs y luz di auto.
Cuerpo Policial ta keda recorda pa percura pa bo tin e documentonan di bo vehiculo di motor cubo y percura cu nan ta valido. Tambe ta conta pa peaton y vehiculo sin motor cu tambe ta forma parti di trafico cu nan tambe mester mantene nan mes na reglanan di trafico.
E controlnan aki NO ta para, no tin orario tampoco dia abo como chauffeur mester percura cu abo tin tur bo documentonan na ordo, sigui reglanan di trafico pa evita un BOET INDESEA y hunto nos por haci un Trafico sigur cu ta Responsabilidad di Nos Tur!