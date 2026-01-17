Reflexión Diasabra 17 Januari 2026.

Nos reflexión ta riba un homber cu ta lam, y a paga hende pa hibe serca Hesus.
Nan cuater a bahe cu cabuya door di dak, net dilanti Hesus si pianan.
Pero laga nos, riba e mainta di e bon dia aki, cuminsa na cumpli cu Señor, y gradicie pa tur cos.
Nos ta den fin di siman, y nos ta relaha cordando nos bon Dios.
Asina e homber lam a jega dilanti Hesus, cu hopi fe cu Hesus, e hasido di milager lo cure.
” Fe sin obra ta morto”
Esaki ta e Fe cu tabata asina grandi cu e homber lam a wordo cura pa Hesus.
Esaki ta un parabol cu ta sinja nos cu jamas nos no mester perde confiansa den nos bon Dios.
E ta stima nos y lo para bandi nos pa semper y lo cuida nos.