Atendencia pober na e evento di Tumba Contest na Carnival Village!

20:54  January 17, 2026  Leave a comment

Diasabra anochi tabata tin e Festival di Tumba cual e aña aki a tuma lugar cu tur evento Carnavalesco den Carnival Village. E cambio aki a resulta destrasoso pa e evento aki. E efecto lo ta mescos cu bo pone e Soca cu Calypso contest pabao di brug.

