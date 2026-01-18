Posted in INCIDENTE Atendencia pober na e evento di Tumba Contest na Carnival Village! 20:54 January 17, 2026 Leave a comment Diasabra anochi tabata tin e Festival di Tumba cual e aña aki a tuma lugar cu tur evento Carnavalesco den Carnival Village. E cambio aki a resulta destrasoso pa e evento aki. E efecto lo ta mescos cu bo pone e Soca cu Calypso contest pabao di brug. Related Articles Accidente pa falta di preferencia na rotonde Ponton A bula den lama pa purba rescata un ser humano A HONRA TRES POLIS PA NAN ACTUACION DESPLEGA Polis a bay Balashi pa atende un accidente cu declaracionnan contradictorio Hende cu tabata core banda di caminda a saca dede mahos pa campañadornan partiendo sticker y flier canto di caminda na Hooiberg