Aki por mira con e atendencia a bira un poco mas hopi ora e tumba pa grandinan a cuminsa. Pica ta pa e prome participantenan cu e atendencia pober, maske ela bira un tiki mas yen ora e adultonan a cuminsa pero e atendencia a keda pober e lugar no tabata full yen. E organisadornan mester re-evalua y re-considera algun factor of lo mester considera cu e interes pa Carnaval ta cabando!
E interes pa Tumba no ta manera antes mas y e cambio televisa y alocacion tin su efectonan.
